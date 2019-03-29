Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»Советский спорт 10:10

Полузащитник Джердан Шакири и защитник Трент Александер-Арнолд приступили к тренировкам в общей группе Ливерпуля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

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