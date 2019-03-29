Футбол

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»Советский спорт 10:10

Полузащитник Джердан Шакири и защитник Трент Александер-Арнолд приступили к тренировкам в общей группе Ливерпуля. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Спорт-Экспресс10:25

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Матч ТВ10:52

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Sportbox.RU10:52

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Советский спорт10:10

Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

РИА Новости10:05

Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Soccer.ru12:39

Шакири и Александер-Арнольд вернулись к тренировкам в общей группе

LiveSport.ru10:46
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Футбол

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Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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