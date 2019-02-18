Футбол

Шакири: «С нетерпением жду матча с „Баварией“»Soccer.ru 09:46

Ливерпуль — Бавария
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Энфилд»
Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Я с нетерпением жду этого матча.
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Шакири: «С нетерпением жду матча с „Баварией“»

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