Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Шахтёр» назвал «Роме» стоимость Тайсона

Руководство «Ромы» ведет переговоры с донецким «Шахтёром» относительно трансфера бразильского вингера Тайсона, информирует Il Tempo. «Горняки» заявили о готовности отпустить 31-летнего футболиста в стан «волков», если итальянцы заплатят за переход полузащитника 30 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Шахтер» запросил за Тайсона 30 млн евро

Матч ТВвчера в 22:32

«Шахтёр» потребовал у «Ромы» € 30 млн за Тайсона

Чемпионат02:10

СМИ: «Шахтер» запросил за Тайсона 30 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:32

«Шахтёр» назвал «Роме» стоимость Тайсона

Евро-футбол.ру03:43

«Рома» ведет переговоры о переходе игрока «Шахтера» Тайсона

Sport24.ruвчера в 10:44

«Рома» хочет заполучить полузащитника «Шахтера»

Soccer.ruвчера в 11:01

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтера»

Спорт-Экспрессвчера в 10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика

В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе

В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Политика

ФАС договаривается о создании лоукостеров в Белоруссии и Казахстане

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал журналистам, что ведомство ведет переговоры с партнерами из Казахстана и Белоруссии относительно создания лоукостеров.
Pravda.Ru 04:25
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос

Робот Федор объяснил задержку стыковки с МКС пробками

ФАН 01:47
Футбол

Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»

Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Политика

МАКС-2019 стартовал в Жуковском

Для гостей Жуковского МАКС будет открыт с 30 августа по 1 сентября. Шале авиаграда уже ждёт гостей.
Авиаград Жуковский 04:21
Происшествия

Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности

Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Происшествия

Москвича обокрали во время фотосессии с Олегом Тактаровым

Москвич лишился телефона после фотосессии с актером Олегом Тактаровым.
Комсомольская правда 03:57
Авто

8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения

Журнал Авто.ру 01:21
Футбол

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс вчера в 16:12
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Кино

Самым популярным российским фильмом XXI века стала драма «Легенда №17»

Живая Кубань 04:37
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Политика

Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне

Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Культура

Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Армия и оружие

Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»

Военное обозрение 03:29
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
ТАСС 02:43
Политика

Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства

27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Политика

МИД Японии заявил о возможности возвращения России в G8

Возвращение к формату G8 с участием России не исключено, но только при определенных условиях.
Росбалт 00:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулу Фонсека
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер итальянской «Ромы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное