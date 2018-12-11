Футбол

«Шахтёр» — «Лион»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Чемпионат
05:58

Шахтер — Лион
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
Букмекеры назвали фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лион». Начало встречи 12 декабря 2018 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтёра» за 2.27.
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