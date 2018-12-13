Футбол

«Шахтёр» — «Лион»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Чемпионат
вчера в 05:58

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
Букмекеры назвали фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лион». Начало встречи 12 декабря 2018 года запланировано на 23:00 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтёра» за 2.27.
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Евро-футбол.ру11 декабря в 17:34
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