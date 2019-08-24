с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Происшествия В Ровенской области вандалы изувечили бюст советского партизана «Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советскому партизану», — говорится в сообщении.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Наука У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.

Политика Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters.

Армия и оружие Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.

Политика The Guardian перестала считать Крым российским Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Галустяна попросила у родителей брата Пользователи Сети прокомментировали ролик, отметив, что мечты сбываются и родителям стоит решить этот вопрос.А ещё не так давно многие издания писали о том, что семья юмориста разводится.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Общество Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.

Кино Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга» Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.

Авто Skoda раскрыла характеристики нового Skoda Superb для России Чешская компания Skoda получила ОТТС на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.

Шоу-бизнес Подписчики уверены, что Боня ждет второго ребенка Подписчики бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони уверены, что женщина ждет второго ребенка.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.