Политика
Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсиюВести.Ru 04:14
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.
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с чего всё началось
«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается на сайте Кремля.RT на русском03:54
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