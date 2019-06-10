Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на УкраинеГазета.Ru 05:14

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
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Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу

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Газета.Ru05:14

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RT на русском05:15

Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу, требуя погасить $15 млн долга

ТАСС07:00

На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

РИА Новости05:06
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