Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплатеРБК 09:34

Аналогично поступили и шахтеры в другом селе той же области — Воля-Высоцкая. В первом случае трассу перекрыли около сотни шахтеров, во втором — около 60. По данным издания, они пошли на это из-за того, что им три месяца не платят зарплаты.

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

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