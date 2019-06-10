Политика

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплатеРБК 09:34

Аналогично поступили и шахтеры в другом селе той же области — Воля-Высоцкая. В первом случае трассу перекрыли около сотни шахтеров, во втором — около 60. По данным издания, они пошли на это из-за того, что им три месяца не платят зарплаты.
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Шахтеры во Львовской области перекрыли трассу, требуя выплатить зарплату

Вести.Ru06:16

Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

Газета.Ru09:38

Шахтеры во Львовской области перекрыли международную трассу, требуя погасить $15 млн долга

ТАСС07:00

Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского

Lenta.ru06:34

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

РБК09:34

На Украине шахтёры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

RT на русском05:15

На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

РИА Новости05:06
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
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