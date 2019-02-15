Футбол

«Шахтёр» в меньшинстве добыл ничью в игре против «Айнтрахта»Красная весна 16:56

Шахтер — Айнтрахт
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Металлист»
Тарас Степаненко
6′
7′
Мартин Хинтереггер
Марлос
9′
Тарас Степаненко
11′
19′
Желсон Фернандес
46′
Себастьян Роде
Йетро Виллемс
50′
Филип Костич
Тайсон
67′
Марлос
Манор Соломон
68′
Сергей Кривцов
77′
Виктор Коваленко
Максим Малышев
81′
82′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
84′
Мият Гачинович
Жуниор Мораес
Сергей Болбат
90′
Украинский «Шахтёр» и немецкий «Айнтрахт» сыграли вничью 14 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент ИА Красная Весна. События игры начали развиваться стремительно уже с первых минут.
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