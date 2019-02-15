Футбол

«Шахтер» в меньшинстве вырвал ничью у «Айнтрахта»Газета.Ru 17:14

Шахтер — Айнтрахт
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Металлист»
Тарас Степаненко
6′
7′
Мартин Хинтереггер
Марлос
9′
Тарас Степаненко
11′
19′
Желсон Фернандес
46′
Себастьян Роде
Йетро Виллемс
50′
Филип Костич
Тайсон
67′
Марлос
Манор Соломон
68′
Сергей Кривцов
77′
Виктор Коваленко
Максим Малышев
81′
82′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
84′
Мият Гачинович
Жуниор Мораес
Сергей Болбат
90′
"Шахтер" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы вырвал ничью у "Айнтрахта", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет открыл "Айнтрахт" на 7-й минуте встречи, забил Мартин Хинтереггер.
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