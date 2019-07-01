Футбол

«Шахтер» в Солигорске обыграл «Хайбернианс»ProstoProSport 14:50

Лиепая — Динамо (Минск)
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Daugava Liepaja
Янис Икауниекс
12′
Додо
15′
18′
Александр Чиж
46′
Vladislav Lyakh
Georgi Tigiyev
49′
Сейду Яхая
Кристерс Тоберс
60′
72′
Nikita Demchenko
Дмитрий Билоног
79′
Егор Зубович
Кирилл Вергейчик
Amancio Fortes
Дан Спатару
82′
88′
Никита Капленко
Вадим Жулев
90′+6′
1 фото
Футболисты солигорского «Шахтера» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в Солигорске на стадионе «Строитель», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе на 69-й минуте мяч забил Валерий Громыко.
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«Шахтер» в Солигорске обыграл «Хайбернианс»

ProstoProSport14:50

Лига Европы 2019/2020. Прогноз аналитиков на матч квалификации Шахтер Солигорск – Хайбернианс

Букмекеры.рф03:03
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