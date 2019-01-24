Футбол

«Шахтер» уже проводил Ярослава Ракицкого в «Зенит»Петербургский дневник вчера в 11:01

Пока «Шахтер» и «Зенит» не комментируют многочисленные сообщения о предстоящем трансфере 29-летнего Ярослава Ракицкого. Но в последние сутки произошло несколько событий, по которым можно сделать вывод, что переход – дело уже решенное.
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СМИ: Ракицкий покинул «Шахтер» и вскоре станет игроком «Зенита»

Газета.Ru04:05

СМИ: Ракицкий покинул донецкий «Шахтер»

Sport24.ru02:53

СМИ: Ракицкий покинул расположение «Шахтера» и в ближайшее время перейдет в «Зенит»

Матч ТВвчера в 15:26

Ракицкий покинул расположение «Шахтера». Он близок к переходу в «Зенит»

Sports.ru00:47

СМИ: Ракицкий покинул расположение «Шахтёра»

Чемпионатвчера в 20:00

Зарплата Ракицкого в «Зените» возрастет в два раза. Будет ли штраф за алкоголь и наркотики?

Спорт день за днем01:43

СМИ: Ракицкий покинул расположение «Шахтера»

Советский спортвчера в 22:42
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Общество

СКР начал проверку видео с разваренными макаронами из школы в Юрге

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области начало проверку данных о некачественном питании в одной из школ Кузбасса.
Обновлено в 08:06
Культура

Студент ГИТИСа спел для Медведева один из хитов Deep Purple под баян

После завершения репетиции студент 4-го курса Антон Малышев, который играл на баяне, в благодарность за проявленный Медведевым интерес исполнил один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke On The Water, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, в ресторане на 62-м этаже башни «Запад» произошло задымление из-за вспышки жировых отложений.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Неизвестные попытались сжечь московского школьника

В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Космос

Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске

Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Общество

В Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед

В национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина в лед вмерзли аллигаторы.
Обновлено в 08:06
Экономика

В России стали реже подделывать купюры

В 2018 году в России зафиксировали снижение количества фальшивых банкнот на 15% — до 38 504 купюр.
Обновлено в 06:48
Экономика

В России резко подорожала курица

Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Авто

Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ

Смена руководства в автоконцерне Renault не отразится на его отношениях с АвтоВАЗом, сообщила официальный представитель Renault Ри Яман.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде

Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Технологии

Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам

Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Общество

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах

Обновлено в 07:21
Происшествия

«Ельцин-центр» в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:39
Авто

Opel вернет производство в Россию

Обновлено в 07:51
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто

Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Самой востребованной подержанной моделью у россиян по итогам прошлого года остается Ford Focus с результатом 137,5 тысячи единиц, что на 4% превышает показатель годичной давности.
Обновлено в 00:43
Гаджеты

Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов

Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Авто

В Калининграде начали выпускать седан Kia K900

Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Авто

Оформлены первые 100 электронных паспортов транспортных средств

Как сообщает компания, приступив к оформлению ЭПТС на единичные транспортные средства, администратор Системы электронных паспортов завершает настройку систем для перехода на массовую регистрацию.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Две квартиры получили повреждения в результате пожара в Балашихе

Обновлено в 07:01
Общество

Большинство россиян считают проблемой трудоустройство выпускника

Социологи отмечают, что пессимизм относительно будущей карьеры выпускников больше свойственен россиянам с низкой самооценкой материального положения.
Обновлено в 04:53
Происшествия

На северо-востоке Китая прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Бизнесмен разгромил офис в «Москва-сити»

Обновлено в 03:03
Политика

Члена Центризбиркома лишили ученой степени

Член Центральной избирательной комиссии России, экс-депутат Госдумы Валерий Гальченко по решению ВАК лишен ученой степени кандидата социологических наук.
Обновлено в 06:33
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Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находится с 13 лет.
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