Футбол

«Шахтер» уже проводил Ярослава Ракицкого в «Зенит»Петербургский дневник 11:01

Пока «Шахтер» и «Зенит» не комментируют многочисленные сообщения о предстоящем трансфере 29-летнего Ярослава Ракицкого. Но в последние сутки произошло несколько событий, по которым можно сделать вывод, что переход – дело уже решенное.
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«Шахтер» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав с его голами

ProstoProSport12:19

Донецкий «Шахтер» попрощался с Ракицким. Добро пожаловать в «Зенит»

Спорт уик-энд09:26

«Шахтер» провожает Ракицкого? Клуб опубликовал нарезку его голов

Спорт-Экспресс10:53

«Шахтёр» намекнул на уход Ракицкого, опубликовав видео со всеми голами игрока

Чемпионат10:40

«Шахтер» уже проводил Ярослава Ракицкого в «Зенит»

Петербургский дневник11:01

«Шахтёр» намекнул на уход Ракицкого в «Зенит»

Евро-футбол.ру11:18
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Происшествия

В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

Обновлено в 13:00
Происшествия

Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено в 12:00
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту

Полиция Гернси прекратила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Политика

Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Авто

Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200

В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Обновлено в 04:58
Политика

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Технологии

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети

В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Vivo официально представила смартфон без отверстий Vivo APEX 2019

В смартфоне от Vivo для зарядки решили использовать магнитную площадку с контактами, которая находится внизу на задней панели устройства.
Обновлено в 11:20
Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от должности главного тренера

Обновлено в 13:47
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Спорт

Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Экс-жена Цеповяза из «банды Цапков» отсудила у него более 4 млн руб

Обновлено в 10:08
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Космос

Американский скафандр отказал на МКС

Обновлено в 13:22
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Наука

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты

В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Политика

Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Общество

«Газпром» выставил россиянину счет 28 млн рублей за подключение к газу

Жителя Тюменской области шокировал счет за подключение к газу, выставленный «Газпромом», в котором была двузначная цифра с шестью нулями, сообщают СМИ.
Обновлено в 13:18
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
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Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины. В системе донецкого «Шахтёра» находится с 13 лет.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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