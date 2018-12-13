Футбол

«Шахтер» упустил победу над «Лионом» и вылетел из Лиги чемпионов
Vprognoze.ru
02:51

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
На 65-й минуте Набиль Фекир восстановил равенство в счете, поставив окончательную точку в матче. Таким образом, «Шахтер» не смог обойти «Лион» в турнирной таблице и вылетел из Лиги чемпионов. Донецкий клуб занял третью строчку и выступит в следующем раунде Лиги Европы.
Vprognoze.ru02:51

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