Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» и вылетел из Лиги чемпионов
Газета.Ru
16:58

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Жуниор Мораес. У гостей мяч забил Набиль Фекир.
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