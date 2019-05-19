Футбол

«Шахтер» стал чемпионом УкраиныСоветский спорт 12:11

Заря — Шахтер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Металлург»
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
  
18
Тымчук
  
25
Белый
  
15
Вернудуб
  
14
Михайличенко
  
20
Караваев
  
22
Кабаев
  
7
Кочергин
  
99
Арвеладзе
  
10
Хомченковский
  
28
Громов
  
30
Пятов
  
50
Болбат
  
4
Кривцов
  
5
Хочолава
  
22
Матвиенко
  
14
Тете
  
6
Степаненко
  
21
Патрик
  
28
Сиприано
  
7
Тайсон
  
10
Мораес
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Автором единственного гола в матче стал Жуниор Мораес (11-я минута) Эта победа позволила Шахтеру досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона горняки опережают киевское Динамо на 11 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Шахтер» - 12-кратный чемпион Украины!

Спорт-Экспресс12:45

«Шахтер» стал 12-кратным чемпионом Украины

Матч ТВ12:36

«Шахтер» в 12-й раз выиграл чемпионат и стал самым титулованным клубом Украины после распада СССР

Sports.ru12:20

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Советский спорт12:11

«Шахтер» стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

Sport24.ru12:32

«Шахтёр» в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины

Sport.ru14:29

«Шахтёр» стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины

Чемпионат13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.
Обновлено в 16:33
Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Обновлено в 16:31
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 16:33
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Спорт

Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ

Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол

Бэйл не поблагодарил болельщиков «Реала» после игры с «Бетисом»

Обновлено в 14:02
Происшествия

В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса

На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 16:15
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Обновлено в 11:30
Космос

Ученые дают неутешительный прогноз: Солнце сделает Землю необитаемой

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Технологии

Сим-карты становятся виртуальными

На eSIM протестируют услугу сохранения номера Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Баскетбол

ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:39
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Здоровье

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное