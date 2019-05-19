Футбол
«Шахтер» стал чемпионом УкраиныСоветский спорт 12:11
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
15
Вернудуб
14
Михайличенко
20
Караваев
22
Кабаев
7
Кочергин
99
Арвеладзе
10
Хомченковский
28
Громов
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
5
Хочолава
22
Матвиенко
14
Тете
6
Степаненко
21
Патрик
28
Сиприано
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Автором единственного гола в матче стал Жуниор Мораес (11-я минута) Эта победа позволила Шахтеру досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона горняки опережают киевское Динамо на 11 очков.
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