Футбол
«Шахтер» стал 12-кратным чемпионом УкраиныМатч ТВ 12:36
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
15
Вернудуб
14
Михайличенко
20
Караваев
22
Кабаев
7
Кочергин
99
Арвеладзе
10
Хомченковский
28
Громов
30
Пятов
50
Болбат
4
Кривцов
5
Хочолава
22
Матвиенко
14
Тете
6
Степаненко
21
Патрик
28
Сиприано
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Донецкий «Шахтер» обыграл «Зарю» и за три тура до финиша первенства Украины оформил чемпионский титул. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Жуниор Мораес. После 29 матчей в активе «Шахтера» стало 76 очков.
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