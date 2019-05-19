Футбол

«Шахтер» стал 12-кратным чемпионом УкраиныМатч ТВ 12:36

Заря — Шахтер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Металлург»
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
  
18
Тымчук
  
25
Белый
  
15
Вернудуб
  
14
Михайличенко
  
20
Караваев
  
22
Кабаев
  
7
Кочергин
  
99
Арвеладзе
  
10
Хомченковский
  
28
Громов
  
30
Пятов
  
50
Болбат
  
4
Кривцов
  
5
Хочолава
  
22
Матвиенко
  
14
Тете
  
6
Степаненко
  
21
Патрик
  
28
Сиприано
  
7
Тайсон
  
10
Мораес
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Донецкий «Шахтер» обыграл «Зарю» и за три тура до финиша первенства Украины оформил чемпионский титул. Единственный гол в матче на 11-й минуте забил Жуниор Мораес. После 29 матчей в активе «Шахтера» стало 76 очков.
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