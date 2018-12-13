Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" дома (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Французы начали матч активно, но до моментов дело не доходило.

«Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ

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