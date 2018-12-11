Футбол
|8′
Марсаль
Жуниор Мораес
|22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
|46′
|65′
Набиль Фекир
|68′
Набиль Фекир
|72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
|80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
|83′
Марлос
Сергей Болбат
|87′
Сергей Болбат
|87′
|89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
|52%
|Владение мячом
|48%
|81%
|Процент точных передач
|85%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|6
|4
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
22
Матвиенко
4
Кривцов
2
Бутко
31
Исмаили
50
Болбат
27
Майкон
8
Кайоде
6
Степаненко
7
Тайсон
10
Мораес
1
Лопес
5
Денайер
6
Фильо
20
Марсаль
23
Тете
29
Тузар
14
Дюбуа
8
Ауар
22
Менди
28
Ндомбеле
9
Дембеле
Лион
Расстановка 3‑5‑2
Французы набрали 8 очков и заняли вторую строчку, у "Шахтера" – 6 баллов и третья позиция, которая перенаправила донбасский клуб в Лигу Европы. Отметим встречу в Амстердаме, где "Аякс" и мюнхенская "Бавария" выдали самый результативный матч вечера.
Вести.Ru17:25
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