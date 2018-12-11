Футбол

«Шахтер» сменил Лигу чемпионов на Лигу Европы
Вести.Ru
17:25

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
Французы набрали 8 очков и заняли вторую строчку, у "Шахтера" – 6 баллов и третья позиция, которая перенаправила донбасский клуб в Лигу Европы. Отметим встречу в Амстердаме, где "Аякс" и мюнхенская "Бавария" выдали самый результативный матч вечера.
Вести.Ru17:25

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«Шахтер» сменил Лигу чемпионов на Лигу Европы

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