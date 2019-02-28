«Шахтер» подписал контракт с ТетеРИА Новости вчера в 08:22

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" заключил соглашение с бразильским атакующим полузащитником Тете, сообщается на официальном сайте украинской команды. Контракт рассчитан на пять лет.

Финансы Центробанк Венесуэлы открыл обменники для граждан страны Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу.

Экономика Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Транспорт В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.

Происшествия В ДТП в Волгоградской области погибло пять человек В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек.

Экономика В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.

Политика В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.

Политика Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.

Армия и оружие Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500 Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.

Общество Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.

Экономика В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.

Политика Госдеп пообещал миллион долларов за информацию о сыне бен Ладена Соединенные Штаты пообещали миллион долларов тому, кто сообщит, где сейчас находится сын известного террориста Усамы бен Ладена - Хамза.

Экономика Прозрачность повысится: об объединении Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС «Сомневаюсь насчёт объединения ФОМС, но у Пенсионного фонда и ФСС базы данных по клиентам сильно пересекаются и при внедрении электронного учёта затраты на их аппарат сократятся, а прозрачность деятельности этих ведомств повысится», — высказал свое мнение политолог.

Политика Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой.

Политика Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".

Общество Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы» Справка "РГ" В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток.

Политика Воры в законе нашли способ спастись от новой уголовной статьи Воры в законе и правоохранительные органы активно готовятся к появлению новой статьи Уголовного кодекса об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов.

Армия и оружие В России появится новая снайперская винтовка В ЦНИИточмаш идет работа над созданием новой снайперской винтовки «Уголек», оружие разрабатывается в интересах Минобороны РФ.

Армия и оружие Самолет ВВС США пролетел над территорией России Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Политика Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.

Происшествия Движение на салатовой ветке метро восстановлено Движение от станции "Марьина Роща" до станции "Печатники" было временно приостановлено.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в марте Три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта — ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня.

Происшествия В Барнауле загорелся резервуар с горючим По данным ведомства, объем резервуара составляет 5 тыс. куб. м. По уточненным данным, возгорание произошло в промышленной зоне города на территории бывшего Сажевого завода (производил продукцию для резинотехнических изделий - прим ТАСС).