«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныРИА Новости 14:08

Голы забили Дентиньо (86-я минута) и Маркос Антонио (90+4). В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

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