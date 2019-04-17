Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныРИА Новости 14:08
|87′
Дентиньо
|90′+5′
Манор Соломон
Голы забили Дентиньо (86-я минута) и Маркос Антонио (90+4). В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом
Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Дочь Алсу прогуливает школу из-за участия в шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова наслаждается насыщенным графиком работы, из-за которого даже пропускает занятия в школе.
Обновлено в 14:30
Политика
Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком
В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска.
Обновлено в 07:13
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Технологии
Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отклонил апелляцию по изменению меры наказания для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата нападающего «Зенита» Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено в 15:53
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек
Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Авто
Был назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Общество
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд Роль в истории Иосифа Виссарионовича положительно оценивают 70% респондентов.
Обновлено вчера в 02:09
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33