«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныРИА Новости вчера в 14:08

Донецкий "Шахтер" переиграл "Днепр-1" и вышел в финал Кубка Украины по футболу. Полуфинальная встреча, состоявшаяся в Днепре, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Дентиньо (86-я минута) и Маркос Антонио (90+4).

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

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