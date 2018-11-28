Майк Тайсон Американский боксер

Американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе. Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. Линейный чемпион. «Самый перспективный боксёр» 1985 года по версии журнала «Ринг». Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг». «Боксёр года» по версии журнала «Ринг». «Боксёр года» по версии BWAA. «Спорт личность года» по версии BBC. Иностранный спортсмен года по версии BBC. Лучший спортсмен за рубежом по версии BBC...