Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
|14′
Исмаили дос Сантос
|15′
Тайсон
Андрей Крамарич
|17′
|37′
Тарас Степаненко
Стивен Цубер
|40′
Адам Салаи
|58′
Адам Салаи
|60′
|68′
Николай Матвиенко
|77′
Тарас Степаненко
Алан Патрик
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
|77′
Ховард Нордтвейт
Флориан Гриллич
|84′
|85′
Виктор Коваленко
Дентиньо
Нико Шульц
Винченцо Грифо
|85′
Кевин Фогт
|89′
|90′+1′
Сергей Кривцов
|90′+2′
Тайсон
|90′+4′
Олег Данченко
|90′+4′
Олег Данченко
Богдан Бутко
Керем Демирбай
|90′+6′
|90′+6′
Андрей Пятов
|57%
|Владение мячом
|43%
|87%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|3
|5
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 3‑5‑2
1
Бауманн
4
Бичакчич
22
Фогт
32
Грифо
3
Кадержабек
10
Демирбай
11
Гриллич
27
Крамарич
9
Нелсон
19
Бельфодиль
28
Салаи
30
Пятов
22
Матвиенко
5
Хочолава
4
Кривцов
31
Исмаили
2
Бутко
27
Майкон
9
Дентиньо
21
Патрик
7
Тайсон
2 ×
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Встреча состоялась в Германии и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч донецкого коллектива был забит на 92-й минуте игры усилиями бразильского хавбека "горняков" Тайсона. С 59-й минуты матча "Хоффенхайм" играл в меньшинстве из-за удаления Адама Салаи.
Газета.Ruвчера в 17:42
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«Шахтёр» в большинстве победил «Хоффенхайм» в матче ЛЧ, благодаря голу на 92-й минуте
RT на русскомвчера в 17:21
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