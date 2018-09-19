Футбол

«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте
Газета.Ru
вчера в 17:42

Хоффенхайм — Шахтер
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
14′
Исмаили дос Сантос
15′
Тайсон
Андрей Крамарич
17′
37′
Тарас Степаненко
Стивен Цубер
40′
Адам Салаи
58′
Адам Салаи
60′
68′
Николай Матвиенко
77′
Тарас Степаненко
Алан Патрик
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
77′
Ховард Нордтвейт
Флориан Гриллич
84′
85′
Виктор Коваленко
Дентиньо
Нико Шульц
Винченцо Грифо
85′
Кевин Фогт
89′
90′+1′
Сергей Кривцов
90′+2′
Тайсон
90′+4′
Олег Данченко
90′+4′
Олег Данченко
Богдан Бутко
Керем Демирбай
90′+6′
90′+6′
Андрей Пятов
Встреча состоялась в Германии и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч донецкого коллектива был забит на 92-й минуте игры усилиями бразильского хавбека "горняков" Тайсона. С 59-й минуты матча "Хоффенхайм" играл в меньшинстве из-за удаления Адама Салаи.
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