Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

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