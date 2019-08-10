Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболуТАСС 12:07

Динамо (Киев) — Шахтер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
  
94
Кендзера
  
26
Бурда
  
44
Кадар
  
16
Миколенко
  
7
Вербич
  
9
Соль
  
19
Гармаш
  
18
Андриевский
  
14
Де Пена
  
22
Родригес
  
30
Пятов
  
5
Хочолава
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
19
Соломон
  
6
Степаненко
  
9
Дентиньо
  
21
Патрик
  
7
Тайсон
  
15
Бланко Лещук
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» и возглавил таблицу УПЛ

Sport24.ru12:11

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

ТАСС12:07

«Шахтер» вырвал победу у киевского «Динамо» в чемпионате Украины

РБК12:14

«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

Чемпионат12:12

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости12:17

«Шахтер» победил «Динамо» в Киеве

Советский спорт11:59

«Шахтер» обыграл «Динамо» в украинском класико

Soccer.ru11:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии подлодки «Курск»

Обновлено в 12:33
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено в 10:01
Происшествия

На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Политика

Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма

В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Обновлено в 11:46
Футбол

На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша

На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Политика

«Ассоль уже не та». В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже

Обновлено в 11:49
Общество

Дудь разочаровался в организации митинга на проспекте Сахарова

Журналист Юрий Дудь раскритиковал организацию митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Космос

Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»

Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено в 10:16
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Спецназ США провел учения для украинских коллег

Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Возросло число жертв оползня в Мьянме

Число жертв оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы увеличилось до 41 человека.
Обновлено в 12:10
Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmony

Huawei Technologies презентовала операционную систему Harmony OS для смартфонов и других устройств.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В ДТП под Тамбовом погибли пять человек

В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи

Обновлено в 13:07
Общество

Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»

Более 100 человек вышли на митинг «За честные выборы» в Новосибирске в субботу.
Обновлено в 05:17
Культура

Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика

Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жуниор Мораес
Бразильский футболист
Бразильский и украинский футболист, нападающий клуба «Шахтёр» и сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное