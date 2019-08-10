Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболуТАСС 12:07
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
71
Бойко
94
Кендзера
26
Бурда
44
Кадар
16
Миколенко
7
Вербич
9
Соль
19
Гармаш
18
Андриевский
14
Де Пена
22
Родригес
30
Пятов
5
Хочолава
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
19
Соломон
6
Степаненко
9
Дентиньо
21
Патрик
7
Тайсон
15
Бланко Лещук
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64), у проигравших отличился Жерсон Родригес (39).
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