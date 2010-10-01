Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, выступающий за немецкий «Шальке», может перейти в донецкий «Шахтёр». Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Коноплянка может перейти в «Шахтёр»

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