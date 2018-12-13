В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и "Лион" разошлись миром.

Футбол Футбол Черышев: было бы интересно попасть в Лиге Европы на российскую команду В Лиге Европы было бы очень интересно попасть на российскую команду, на любой клуб.

Футбол Футбол «Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом тайме Чешская «Виктория» играет вничью дома с итальянской «Ромой» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» переиграл «Хоффенхайм» благодаря дублю Сане "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Хоффенхаймом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.

Футбол Футбол «Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Футбол Футбол Леандро Паредес может оказаться в «Милане»

Футбол Футбол Фарфан попал в команду недели FIFA 19 В число запасных команды попал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан (рейтинг FIFA 19 — 82), отметившийся голом в матче РПЛ против «Спартака».

Футбол Футбол «Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура чемпионата России.

Футбол Футбол Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.

Футбол Футбол Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".

Футбол Футбол «Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси» По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.

Футбол Футбол Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Футбол Футбол «Урал»: Меняем название своих абонементов на «ЦСКА и остальные» Меняем название всех своих абонементных пакетов на ЦСКА и остальные, - говорится в сообщении в твиттере.