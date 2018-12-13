Футбол

«Шахтер» и «Лион» сыграли вничью
Soccer.ru
17:05

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и "Лион" разошлись миром.
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