«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениямиСпорт-Экспресс 14:33

"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете. У киевлян с пенальти забил Виктор Цыганков.

«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Общество Тамбовские власти высказались против трехэтажных детских садов Как отметила Надежда Мордовкина, на сегодняшний день в Тамбовской области не существует практики строительства трехэтажных детских садов.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Политика Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Здоровье В Волгограде обновление детских поликлиник помогает сократить очереди Создать новые зоны для отдыха помогла также федеральная программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник».

Политика Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.

Здоровье Названы продукты, портящие зрение Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.

Экономика ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Единоборства Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".

Наука Британские учёные усомнились во вреде соцсетей Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.

Энергетика Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы.

Кино Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.

Здоровье Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Шоу-бизнес Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.

Общество Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.

Футбол «Сельта» продлила контракт с главным тренером Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.