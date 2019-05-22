Футбол

«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениямиСпорт-Экспресс 14:33

"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете. У киевлян с пенальти забил Виктор Цыганков.
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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

РИА Новости14:58

«Шахтёр» с «Динамо» в боевом матче разошлись миром

Евро-футбол.ру14:33

«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Спорт-Экспресс14:33

«Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Советский спорт14:31

«Шахтер» и киевское «Динамо» не выявили победителя. Арбитр показал две красные карточки

Sport24.ru14:29
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество

Тамбовские власти высказались против трехэтажных детских садов

Как отметила Надежда Мордовкина, на сегодняшний день в Тамбовской области не существует практики строительства трехэтажных детских садов.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Политика

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Здоровье

В Волгограде обновление детских поликлиник помогает сократить очереди

Создать новые зоны для отдыха помогла также федеральная программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник».
Обновлено в 15:06
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток

Обновлено в 14:38
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России по футболу.
Обновлено в 13:22
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено в 10:18
Энергетика

Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено в 14:00
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы.
Обновлено в 05:07
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака

Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено в 16:21
Путешествия

Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года

Обновлено в 05:36
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Общество

Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Общество

Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?

Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» и национальной сборной Украины.
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Грузинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Грузии.
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