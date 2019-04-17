Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныРИА Новости 14:08
|87′
Дентиньо
|90′+5′
Манор Соломон
Голы забили Дентиньо (86-я минута) и Маркос Антонио (90+4). В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
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