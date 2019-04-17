«Шахтер» дожал «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныSport24.ru 13:32

«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины. Встреча 1/2 финала между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Оба гола «Шахтер» забил в самой концовке встречи.

«Шахтер» дожал «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

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