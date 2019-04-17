Футбол

«Шахтер» дожал «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныSport24.ru 13:32

Днепр — Шахтер
0 – 2
Матч завершён
Кубок Украины, Полуфинал, сегодня
Днепр-Арена
87′
Дентиньо
90′+5′
Манор Соломон
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины. Встреча 1/2 финала между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Оба гола «Шахтер» забил в самой концовке встречи.
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