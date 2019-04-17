Футбол
«Шахтер» дожал «Днепр-1» и вышел в финал Кубка УкраиныSport24.ru 13:32
|87′
Дентиньо
|90′+5′
Манор Соломон
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины. Встреча 1/2 финала между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Оба гола «Шахтер» забил в самой концовке встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено в 20:53
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев
Обновлено в 21:50
Кино
DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»
Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Обновлено в 16:55
Общество
Незримые волны: 5 фактов и мифов о базовых станциях мобильной связи
Каждый год в Бурятии строят десятки базовых станций.
Обновлено в 22:27
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Общество
На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.
Обновлено в 22:35
Происшествия
В Японии профессор университета учил студентов делать экстази
Профессор Татсунори Ивамура, который преподает фармацевтику в университете Мацуямы, сообщил, что учил своих студентов делать экстази, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 12:49
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Футбол
Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Во Всеволожске загорелся деревянный дом
Обновлено в 14:09
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Культура
Ведущие мировые пиротехники зажгут небо на фестивале в Ессентуках
Второй день отведен выступлениям крупнейшей компании по организации пиротехнических шоу в Беларуси KALVIN PYRO-TEAM.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено в 22:51
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой
Обновлено в 18:09
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Энергетика
Поставки «Газпрома» в Венгрию могут быть ускорены
Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о поставках в текущем году части газа на 2020 год, поскольку перспектива будущего транзита российского газа через Украину остается неясной.
Обновлено в 21:38
Политика
В США экс-менеджер китайской авиакомпании признала вину в контрабанде
Бывший менеджер китайской авиакомпании признала в федеральном суде Нью-Йорка, что в качестве агента КНР занималась незаконной транспортировкой груза из США в Китай, сообщается на сайте минюста США.
Обновлено в 22:50
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36