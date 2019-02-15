Футбол
Шахтер — Айнтрахт 2:2LiveSport.ru 16:55
Тарас Степаненко
|6′
|7′
Мартин Хинтереггер
Марлос
|9′
Тарас Степаненко
|11′
|19′
Желсон Фернандес
|46′
Себастьян Роде
Йетро Виллемс
|50′
Филип Костич
Тайсон
|67′
Марлос
Манор Соломон
|68′
Сергей Кривцов
|77′
Виктор Коваленко
Максим Малышев
|81′
|82′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
|84′
Мият Гачинович
Жуниор Мораес
Сергей Болбат
|90′
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
2
Бутко
4
Кривцов
5
Хочолава
31
Исмаили
19
Соломон
6
Степаненко
17
Малышев
21
Патрик
7
Тайсон
50
Болбат
31
Трапп
24
да Кошта
20
Хасебе
13
Хинтереггер
2
Ндика
11
Гачинович
6
де Гузман
15
Виллемс
10
Костич
8
Йович
4
Ребич
Айнтрахт
Расстановка 4‑4‑2
"Шахтер" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Айнтрахтом" — 2:2. Немецкая команда вышла вперед уже на 7-й минуте, когда Мартин Хинтереггер нанес не самый опасный удар головой, а Андрей Пятов допустил ошибку, позволив мячу влететь в сетку.
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