Футбол
Шахов: выиграли у «Уфы» заслуженно и по делуЧемпионат 09:49
|15′
Рикарду Алвеш
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
|38′
Каталин Карп
Веролюб Салатич
|46′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
|66′
Веролюб Салатич
|73′
Павел Аликин
|83′
|87′
Даниэль Мишкич
|90′+2′
Алексей Сутормин
Вадим Афонин
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
17
Живоглядов
29
Тилль
6
Салатич
5
Йокич
77
Алиев
11
Бизяк
44
Игбоун
91
Фролов
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
60
Козлов
13
Терехов
8
Мишкич
10
Попович
16
Алвеш
29
Афонин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ.
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