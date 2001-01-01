Футбол

Шахов: выиграли у «Уфы» заслуженно и по делуЧемпионат 09:49

Уфа — Оренбург
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
15′
Рикарду Алвеш
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
38′
Каталин Карп
Веролюб Салатич
46′
Андрес Вомбергар
Ловро Бизяк
66′
Веролюб Салатич
73′
Павел Аликин
83′
87′
Даниэль Мишкич
90′+2′
Алексей Сутормин
Вадим Афонин
Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Защитник «Оренбурга»: «Мотивация у нас простая — играть в футбол, набирать очки»

Матч ТВ10:16

Защитник «Оренбурга»: «Мотивация у нас простая — играть в футбол, набирать очки»

Sportbox.RU10:16

Шахов: выиграли у «Уфы» заслуженно и по делу

Чемпионат09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

День Балтийского флота отмечают сегодня в России

Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск

Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Теннис

Надаль обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 11:34
Политика

В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»

Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия

У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей

Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Транспорт

British Airways прекращает полеты в Петербург и Киев

British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев с 3 октября.
Обновлено в 09:35
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:25
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Герцог Сассекский прибыл в сопровождении британской актрисы Софи Уинклман, которая замужем за братом Габриэллы лордом Фредериком Виндзором.
Обновлено в 11:38
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Футбол

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
Политика

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

Глава МИД КНР Ван в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Китай готов вести торговые переговоры только на основе равенства и будет твёрдо отстаивать свои государственные интересы.
Обновлено в 11:34
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Викторович Шахов
Российский футболист
Российский футболист, защитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное