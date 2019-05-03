Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»РИА Новости 00:49
Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков. Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Бостоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Артемия Панарина не помог выиграть «Коламбусу» четвертый матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
Комсомольская правда00:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:17
Наука
Ученые выяснили секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Исследователи из Великобритании смогли выяснить, как Карфагену удавалось так долго противостоять Древнему Риму после сокрушительного поражения в Пунических сражениях.
Обновлено в 02:55
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо
Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено 01 мая в 14:41
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Кино
Третью серию «Игры престолов» осветлили. Теперь всем все видно
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09