Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»РИА Новости 00:49
Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков. Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Бостоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Артемия Панарина не помог выиграть «Коламбусу» четвертый матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
Комсомольская правда00:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Футбол
Хави заявил о завершении карьеры после окончания сезона
Знаменитый испанский футболист Хави заявил, что завершит игровую карьеру после окончания нынешнего сезона.
Обновлено в 02:06
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой
Актриса с мужем спустились в питерскую «подземку». Елизавета Боярская не стесняется показываться перед поклонниками без звездного лоска.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Японские ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Ученые из Японии назвали продукт, который спасает от ожирения. Регулярное употребление риса снижает соответствующие риски.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал Уолтерс
Обновлено в 05:25
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Политика
Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев
Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Общество
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
В этом году май оказался рекордным по количеству выходных: 13 дней из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31.
Обновлено в 02:49
Политика
Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Шесть домостроений были повреждены в ДНР ночными обстрелами ВСУ
В результате обстрела украинскими оккупационными войсками территории населенного пункта Докучаеввск были повреждены шесть жилых домов, сообщают в пятницу, 3 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 04:35
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Общество
В 20 свердловских муниципалитетах введён противопожарный режим
В Свердловской области решением глав муниципальных образований в 20 территориях введён особый противопожарный режим.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Авто
Представлен обновленный масл-кар Chevrolet Camaro
Обновлено в 03:46
Общество
Более миллиона человек эвакуировали из-за циклона в Индии
В Индии власти прибрежного штата Орисса эвакуировали более миллиона человек из-за надвигающегося циклона "Фани".
Обновлено в 02:17