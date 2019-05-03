Хоккей

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»РИА Новости 00:49

Коламбус
Бостон
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Бостон
Коламбус
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Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков. Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Бостоне.
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