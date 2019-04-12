Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»Вести.Ru вчера в 22:39

Вашингтон
Каролина
4 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
Каролина
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Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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