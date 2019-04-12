Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной»REGNUM 00:32
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом периоде «Вашингтон Кэпиталз» вырвался вперед, забив сразу три шайбы. Дубль забил Никлас Бэкстрем, а третью шайбу забил Александр Овечкин.
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