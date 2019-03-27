Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»Газета.Ru вчера в 22:00

Вашингтон
Каролина
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 4:1. Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет победный гол и результативную передачу.
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