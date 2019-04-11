Футбол

Щесны: «Результат огорчает, но „Ювентус“ показал хорошую игру»Soccer.ru вчера в 19:12

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
Результат огорчает, но мы показали хорошую игру: были надёжны в обороне и старались поймать их на контратаках. Теперь мы сыграем в Турине и должны победить.
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