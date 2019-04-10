Футбол
Букмекеры: «Ювентус» обыграет «Аякс» в матче Лиги чемпионовVprognoze.ru 11:57
На групповом этапе Лиги чемпионов амстердамский клуб занял второе место, пропустив перед собой только «Баварию». При этом, команда не потерпела ни одного поражения (3 победы и 3 ничьи). На стадии 1\8 финала «Аякс» сенсационно прошел «Реал».
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Sport24.ruвчера в 19:40
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