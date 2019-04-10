Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
Скабеева ответила на выпады главы украинской делегации в ПАСЕ Арьева
Обновлено вчера в 11:15
Культура
Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новым оборудованием для российских школ и работой портала "Российская электронная школа".
Обновлено в 07:05
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Технологии
В работе YouTube произошел масштабный сбой
Напомним, что в конце марта сообщалось о крупном сбое в работе популярной социальной сети Instagram.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Здоровье
«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике
Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
Обновлено в 05:25
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана прошел обыск
Выемка документов и обыск прошли утром в среду в администрации Дербентского района Дагестана.
Обновлено в 06:55
Космос
Роскосмос опубликовал потрясающее видео с нового спутника
На сайте госкорпорации Роскосмос появилось видео с бортовых видеокамер египетского спутника Egyptsat-A.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Футбол
Футболистка сборной России получила дисквалификацию за избиение соперницы
Швейцарская футболистка передала капитанскую повязку подруге по команде и покинула поле в слезах, получив красную карточку.
Обновлено в 05:49
Единоборства
Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана
Обновлено в 05:04
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП
В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:08
Политика
Зеленский планирует исключить Медведчука из группы по Донбассу
Как отмечается, Зеленский планирует исключить из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Свердловский минздрав повысит эффективность женских консультаций
Изменения не потребуют финансовых затрат, а «повышение эффективности» будет достигнуто за счет оптимизации процессов в женских консультациях, подчеркнули в региональном минздраве.
Обновлено в 06:44
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Aurus подешевеет благодаря российским деталям
Премиальный бренд Aurus планирует снижать стоимость своих автомобилей за счёт использования комплектующих отечественного производства.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24