Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Общество
Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок
Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском»
Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Индия решила закупить более 460 тагильских танков
Правительство Индии решило закупить 464 танка Т-90, которые производят в Нижнем Тагиле на площадке корпорации УВЗ.
Обновлено в 04:57
Экономика
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров на основе искусственного интеллекта, в операционном управлении компанией кредитная организация участвовать не будет, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына
35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
"Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.
Обновлено в 07:06
Политика
В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят
В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Игры
Игроки в Destiny 2 на PC и Xbox One смогли получить эксклюзивное для PS4 оружие
В начале апреля для Destiny 2 вышел очередной патч, в котором игроки получили возможность выбить из Обречённых Энграмм (Fated Engram), продающихся у торговца Зура (Xur), экзотическую винтовку Wavesplitter из дополнения Forsaken.
Обновлено в 02:54
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:12
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
«Красотка!»: 18-летняя Саша Стриженова экспериментирует с ярким макияжем
Обычно 18-летняя Александра появляется в социальных сетях с минимальным макияжем на лице, но в этот раз она решила сделать исключение и опубликовала фотографию, где предстала с бордовой матовой помадой на губах.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество
В Петербурге увеличат штрафы за незаконную рекламу
Власти Санкт-Петербурга ужесточили административную ответственность за незаконное расклеивание объявлений и нанесение различных надписей и рисунков на стенах зданий города, передает Мойка78.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев попали в эпицентр стихии в Испании
Актриса театра и кино Лиза Боярская в первых числах декабря прошлого года стала мамой во второй раз.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03