Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Общество Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для селянок Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возможность отмены сокращенной 36-часовой недели для жительниц сел и увеличении ее до 40 часов, как и у других работников, при этом увеличение рабочего дня без повышения зарплаты якобы может затронуть более 10 миллионов женщин.

Политика Порошенко и Зеленский называют разные даты дебатов в «Олимпийском» Оба кандидата согласны дебатировать на спортивной арене, но называют абсолютно разные даты.

Армия и оружие Индия решила закупить более 460 тагильских танков Правительство Индии решило закупить 464 танка Т-90, которые производят в Нижнем Тагиле на площадке корпорации УВЗ.

Экономика Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров на основе искусственного интеллекта, в операционном управлении компанией кредитная организация участвовать не будет, говорится в пресс-релизе банка.

Шоу-бизнес Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына 35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.

Спорт Загитовой посоветовали уйти из спорта Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.

Общество «Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных "Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.

Политика В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом» Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Политика В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина» Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

Общество Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.

Авто Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Игры Игроки в Destiny 2 на PC и Xbox One смогли получить эксклюзивное для PS4 оружие В начале апреля для Destiny 2 вышел очередной патч, в котором игроки получили возможность выбить из Обречённых Энграмм (Fated Engram), продающихся у торговца Зура (Xur), экзотическую винтовку Wavesplitter из дополнения Forsaken.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Общество Россияне заинтересовались саморазвитием Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Шоу-бизнес «Красотка!»: 18-летняя Саша Стриженова экспериментирует с ярким макияжем Обычно 18-летняя Александра появляется в социальных сетях с минимальным макияжем на лице, но в этот раз она решила сделать исключение и опубликовала фотографию, где предстала с бордовой матовой помадой на губах.

Происшествия Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.

Общество В Петербурге увеличат штрафы за незаконную рекламу Власти Санкт-Петербурга ужесточили административную ответственность за незаконное расклеивание объявлений и нанесение различных надписей и рисунков на стенах зданий города, передает Мойка78.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская и Максим Матвеев попали в эпицентр стихии в Испании Актриса театра и кино Лиза Боярская в первых числах декабря прошлого года стала мамой во второй раз.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.