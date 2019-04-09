Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
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Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка
Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Обновлено в 05:06
Политика
Владимир Путин посетит старинную церковь
До конца дня глава государства планирует посетить Екатерининский дворец, где находится знаменитая церковь Воскресения Христова.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея
В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Технологии
Платформа TajMahal вывела кибершпионаж на новый уровень
«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную и продуманную в техническом плане платформу для кибершпионажа.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Авто
Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено 08 апреля в 00:44
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Политика
Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила качество работы пиар-службы кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, разместившей билборды с изображением Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Здоровье
«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике
Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
Обновлено в 05:25
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Энергетика
Нефть: тенденция к росту котировок сохраняется
На 2019 г. агентство ожидает роста цен на нефть WTI на 4,8%, до 58,80 долларов за баррель, и роста цены Brent на 3,8%, до 65,15 доллара за баррель.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Полиция проводит проверку после взрыва в многоэтажке в Екатеринбурге
Полицейские проводят проверку после взрыва в многоэтажном доме Екатеринбурга.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Экономика
Регулятор «мусорной» отрасли РЭО завершил госрегистрацию
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО), являющийся регулятором отрасли по обращению с отходами, завершил государственную регистрацию, сообщает компания.
Обновлено в 05:39
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Игры
В Rage 2 появится старый знакомый — BFG 9000 из серии DOOM
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Футбол
Адвокат Кокорина призвала журналистов позаботиться о карме
Обновлено в 05:50
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49