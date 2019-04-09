Футбол

Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51

Аякс — Ювентус
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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