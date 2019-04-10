Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
«Аякс» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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Политика
Избран новый председатель Саратовской областной думы
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Политика
Kaspersky раскрыл ближневосточную кампанию политического кибершпионажа
«Лаборатория Касперского» (Kaspersky) раскрыла на Ближнем Востоке кампанию кибершпионажа, рассказал руководитель регионального исследовательского центра фирмы Амин Хасбини.
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Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Советский проспект перекрыли из-за пожара
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Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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Авто
«АвтоВАЗ» прекратил установку штатной сигнализации на LADA Vesta
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Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Хафтар взял под контроль два военных лагеря в районе Триполи
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова надела траур из-за беременности Анастасии Решетовой
В Сети раскритиковали внешний вид 26-летней модели Алёны Шишковой.
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Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Технологии
Росстандарт создаст платформу для разработки «арктических ГОСТов»
В России будет создана открытая площадка для разработки особых стандартов для работы в Заполярье, рассказал замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных на Арктическом форуме.
Обновлено в 04:00
Политика
Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию
На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.
Обновлено вчера в 07:29
Финансы
Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торгов
Индекс Мосбиржи незначительно снижается на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:23
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Общество
Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни
Обновлено в 02:07
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
В «Роскосмосе» отреагировали на предложение главы NASA Джима Брайденстайна создать под эгидой США международную коалицию для изучения Луны.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств. Официально это произойдет 27 апреля.
Обновлено в 01:27
Авто
Названа новая причина, по которой покупают автомобили Lada
Телевизионный канал VAZ-TV выпустил новую телепередачу, в которой была озвучена новая причина, по которой автомобили Lada пользуются такой большой популярностью в России.
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Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
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