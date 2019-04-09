Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru 09 апреля в 15:51

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Происшествия Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся «11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Политика Сноуден прокомментировал арест Ассанжа Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Спорт Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой Внезапная смерть 38-летней Юлии Началовой стала шоком для всех – ее родных, поклонников, коллег.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Экономика Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Общество Симоньян рассказала, почему момент ареста Ассанжа сняли только Ruptly Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеоагентство Ruptly было единственным СМИ, которое сняло момент ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, представителей других СМИ в этот момент на месте не было.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.

Общество Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Политика Путин провёл совещание с членами правительства Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства.

Политика Небензя не позволил прервать свое выступление в СБ ООН Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал подчиняться требованию председателя Совета Безопасности и ограничивать свое выступление на заседании 5-ю минутами.

Наука На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.

Политика На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.

Футбол РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

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Шоу-бизнес Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа Брак 35-летней Алсу казался идеальным: певица с мужем не давали повода усомниться в их союзе.