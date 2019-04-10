Футбол

Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51

Аякс — Ювентус
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Противостояние «Аякса» и «Ювентуса» — особенное. После него футболом стали править деньги

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От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:40
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Экономика

Гохран планирует закупать в Госфонд кроме золота предметы искусства

Гохран в 2018 году закупал в Госфонд только золото, в планах - преимущественно закупка золота и произведений искусства, при этом палладий и бриллианты закупать не планируется, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
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Через непродолжительное время у пары родилась дочь Таисия. Это случилось в январе 2017 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
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Собянин: В Москве появятся креативные технопарки

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Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:28
Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Политика

Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу

Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 05:10
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика

В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями

Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Экономика

Россия создаёт технологии для разработки Арктического шельфа

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о том, есть ли у России свои технологии для разработки нефтяных месторождений на Арктическом шельфе.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Первый телефон Apple, выпущенный в 1993 году, показали на видео

Обновлено в 04:43
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ

Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Политика

Украина расширила антироссийские торговые санкции

Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество

Трамп станет дедушкой в десятый раз

Обновлено в 09:55
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Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
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В Кремле прокомментировали предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко образа российского лидера Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:53
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Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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