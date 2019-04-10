Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»Soccer.ru вчера в 15:51
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
От «МЮ» и «Барселоны» напрасно ждут голевой феерии. Прогнозы на Лигу чемпионов
Sport24.ruвчера в 19:40
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Экономика
Гохран планирует закупать в Госфонд кроме золота предметы искусства
Гохран в 2018 году закупал в Госфонд только золото, в планах - преимущественно закупка золота и произведений искусства, при этом палладий и бриллианты закупать не планируется, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
Через непродолжительное время у пары родилась дочь Таисия. Это случилось в январе 2017 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова
Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество
Собянин: В Москве появятся креативные технопарки
Обновлено в 09:54
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:28
Общество
ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»
«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Политика
Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу
Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 05:10
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Экономика
Россия создаёт технологии для разработки Арктического шельфа
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о том, есть ли у России свои технологии для разработки нефтяных месторождений на Арктическом шельфе.
Обновлено в 04:28
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Авто
Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску
Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Политика
В Кремле прокомментировали предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко образа российского лидера Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31