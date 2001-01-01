Щесны: «Игра „Аякса“ очень отличается от нашей»Евро-футбол.ру 17:29

Игра "Аякса" очень отличается от нашей, играет в более атакующий и агрессивный футбол, но посмотрим, что случится в ответной встрече, - добавил голкипер.

Щесны: «Игра „Аякса“ очень отличается от нашей»

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