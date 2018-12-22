Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Щербакова по итогам короткой и произвольной программы набрала 229,78 балла. Второй стала Александра Трусова (229,71), бронзовым призером стала Алена Косторная (226,54).

Единоборства Единоборства Боксер Уайт во второй раз победил Чисору и может встретиться с чемпионом мира Джошуа

Футбол Футбол Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Хоккей Хоккей «Вашингтон» разгромил «Оттаву», Овечкин отметился передачей "Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Футбол Футбол «Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".

Футбол Футбол «МЮ» разгромил «Кардифф» в первом матче под руководством Сульшера В матче 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Кардифф со счетом 5:1.

Хоккей Хоккей ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.

Спорт Спорт Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира

Футбол Футбол Система Сарри дает сбой в «Челси» "Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.

Футбол Футбол Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».

Футбол Футбол Атлетико — Эспаньол 1:0 Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0, второй тайм).

Хоккей Хоккей «Бостон» забросил 5 шайб «Нэшвиллу» "Бостон" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Футбол Футбол Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой» Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).

Футбол Футбол Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе» Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.