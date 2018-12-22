Спорт

Щербакова выиграла чемпионат России, Загитова стала пятой
РИА Новости
13:02

Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Щербакова по итогам короткой и произвольной программы набрала 229,78 балла. Второй стала Александра Трусова (229,71), бронзовым призером стала Алена Косторная (226,54).
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Обладательница исторического мирового рекорда в короткой программе. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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