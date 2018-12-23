Спорт

Щербакова выиграла чемпионат России, Загитова стала пятой
РИА Новости
13:02

Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Щербакова по итогам короткой и произвольной программы набрала 229,78 балла. Второй стала Александра Трусова (229,71), бронзовым призером стала Алена Косторная (226,54).
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